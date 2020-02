Bugo risponde a Morgan: “Non chiedo scusa a nessuno” – VIDEO

Bugo ha risposto all’appello di Morgan, dicendo che non ha intenzione di perdonarlo e che non è interessato a fare talk show su quanto successo.

Da giorni ormai non si fa altro che parlare della lite tra Bugo e Morgan a Sanremo. L’ex giudice di ‘X-Factor‘ ha cercato di spiegare il senso del testo modificato ed il perché abbia deciso di farlo. Bugo al contrario ha evitato di rispondere alle domande sulla questione e si è limitato ad esibirsi a ‘Domenica In’. Durante l’ultima puntata di ‘Live non è la D’Urso’, Morgan ha teso un ramoscello d’ulivo all’amico dicendo che se avesse chiesto scusa ad Endrigo, avrebbero potuto fare pace.

Intervistato dai conduttori di ‘Un giorno da pecora‘, Bugo ha detto di non avere alcuna intenzione di perdonare Morgan per il momento: “Se farò pace con lui? Semmai farò delle scuse avverrà in via privata. Vi posso dire che per ora non ho intenzione di farlo, la cosa è stata grande, non basta andare in tv e dire ‘Bugo voglio rivederti’. Io non sono un ragazzino”.

