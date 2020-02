Le previsioni meteo per i prossimi mesi di marzo e aprile 2020

Dopo i caldi giorni della merla, dopo il mite giorno della Candelora, dopo gli alberi in fiore ci siamo ormai rassegnati all’idea che l’inverno sia finito senza averci fatto mai battere i denti e che la primavera ormai sia giunta. Con rammarico quindi mettiamo via felpe e maglioni e ci avviamo a vivere la bella stagione in attesa di una prevista bollentissima estate. Ma l’inverno prima di andare a riposo ed uscire di scena ha intenzione di farci una sorpresa. Secondo le previsioni a lungo termine per marzo e aprile, proprio quando penseremo di essere ormai fuori dai rigori invernali tornerà prepotentemente in scena il gelo. E solo allora sull’inverno 2020 calerà il sipario.

Meteo marzo e aprile 2020: le previsioni torna il freddo

Il prosieguo di febbraio e anche l’inizio di marzo proseguirà senza scossoni. Le temperature saranno miti, ben oltre le medie stagionali, le precipitazioni scarse e il cielo tendenzialmente soleggiato. Insomma a grandi passi entreremo in primavera – e in parte già ci siamo – con i fiori che sbocceranno e la natura che si sveglierà. Tutto ciò succede perché il Vortice Polare è compatto e sul Mediterraneo comanda l’Alta Pressione delle Azzorre. Ma qualcosa potrebbe cambiare a marzo inoltrato.

Secondo delle previsioni potrebbe accadere che l’attesa rottura del Vortice Polare accada proprio alla fine dell’inverno. Con l’aumento dell’irraggiamento solare potrebbe verificarsi un indebolimento del Vortice Polare e la sua successiva rottura. Questo provocherebbe che l’aria gelida del Polo Nord discenda verso l’Europa del Sud e quindi l’Italia. A quel punto si creerebbe lo scontro con l’aria mite già presente nel nostro Paese che avrebbe come conseguenza fenomeni meteorologici estremi.

L’inverno tornerebbe così in primo piano con ondate di freddo intense e perfino nevicate. A onor del vero non è così strano che il gelo arrivi a marzo o che ci siano nevicate tardive, ma raramente succede dopo mesi di clima mite. Inoltre uno scenario del genere sarebbe deleterio per le coltivazioni.

A questo colpo di coda invernale farà seguito un super caldo per aprile che porterebbe a fenomeni temporaleschi molto violenti. Pasqua quindi potrebbe essere segnata dal maltempo. Insomma il freddo e le piogge che non ci sono state in questi ultimi mesi potrebbero verificarsi nei mesi di inizio primavera 2020.