Alessia Marcuzzi, addio all’Isola dei Famosi: ecco il perché

Alessia Marcuzzi rivela perché ha lasciato la conduzione dell’Isola dei Famosi, ma non chiude la possibilità di fare la naufraga.

Alessia Marcuzzi si è seduta con Tv Sorrisi e Canzoni e ha raccontato della sua vita professionale e privata. Alessia parla del suo stile, tanto glamour e femminile sui social e in televisione, quanto maschiaccio in versione casalinga. La conversazione verte anche sul suo addio all’Isola dei Famosi che, quasi certamente, vedrà la conduzione di Ilary Blasi che, a sua volta, ha lasciato il Grande Fratello Vip nelle mani di Alfonso Signorini.

Leggi anche -> Alessia Marcuzzi, scatti “hot”: si vede più del dovuto

La carriera di Alessia però non è assolutamente ferma. La conduttrice è sempre impegnata con Le Iene e tornerà a condurre Temptation Island Vip 3. Il programma sta ottenendo un ottimo successo, anche quando la conduzione della prima edizione era stata affidata a Simona Ventura. “Si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava di aver dato tutto“, così commenta Alessia il suo addio all’Isola. La conduttrice lancia, però, un piccolo teaser: “magari tornerò come naufraga!“. Quando le chiedono se tornerà a Temptation Island assicura che lo farà.

Leggi anche -> Alessia Marcuzzi: selfie su Instagram fa il pienone di like | VIDEO

L’edizione preferita di Alessia Marcuzzi dell’Isola dei Famosi

Ma qual’è stata l’edizione preferita di Alessia Marcuzzi dell’Isola dei Famosi? “Quella del 2017 con Raz Degan, perché per me è stato lui il naufrago perfetto“, così commenta Alessia e prosegue: “Il bacio che si è scambiato con Paola Barale, con cui ha avuto una lunga storia d’amore, è un ricordo che conservo nel cuore come molti telespettatori“. Oggi Paola e Raz sembra che non abbiano più alcun tipo di relazione, ma per Alessia la loro reunion è uno dei momenti più significativi delle edizioni che ha condotto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!