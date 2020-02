Sebastian Vettel è un noto pilota di Formula 1, annoverato come uno dei grandi campioni della sua generazione Scopriamo la sua storia.

Sebastian Vettel nasce a Heppenheim, un piccolo paese situato in Germania, nel 1987. Figlio di Norbert e Heike Vettel, il giovane Sebastian passa la sua adolescenza al fianco di suo fratello minore Fabian (anch’egli futuro pilota) e le sue due sorelle maggiori: Melanie e Stefanie. Cresciuto con la passione per i motori, il giovane tedesco decide di dedicare la sua vita alla Formula 1 e alle sue velocissime auto da gara. Diventato in breve tempo una vera rivelazione per il suo sport, riesce ad entrare nelle grazie di una delle più grandi scuderie mai nate, la Ferrari, affermandosi come una delle grandi stelle della sua generazione, vincendo per quattro volte consecutive il titolo di campione del mondo per la scuderia Red Bull (2010-2013). Vettel è considerato uno dei grandi della storia della Ferrari, alla stregua del suo ex compagno di squadra Schumacher.

Sebastian Vettel, la vita privata

Sebastian si è sposato nel 2019 con Hanna Prater. La coppia si sarebbe conosciuta al liceo e proprio nell’istituto sarebbe scoppiato il loro grande amore, portato avanti con grande passione fino ai giorni nostri. Il giovane duo ha tre bellissimi bambini: Emily, Matilda e l’ultimo genito, nato solo nel 2019. Hanna è una designer industriale di grande successo, oltre ad essere appassionata di moda.