Giusy Buscemi, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice e ex modella

Attrice, ex modella e vincitrice della 73° edizione di Miss Italia, moglie, madre e molto altro ancora: ecco tutto quel che c’è da sapere su Giusy Buscemi.

Oltre a essere molto bella, Giusy Buscemi ha dimostrato fin da subito di essere anche molto brava come attrice, oltre che una moglie e una madre amorevole e molto presente: insomma, quel che si direbbe una ragazza perfetta. Conociamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Giusy Buscemi

Giusy – all’anagrafe Giuseppina – Buscemi è nata a Mazara del Vallo (Trapani) il 13 aprile 1993 e cresciuta a Menfi (Agrigento). Ha frequentato il liceo scientifico di Sciacca per poi iscriversi alla facoltà di Letteratura, Musica e Spettacolo dell’Università La Sapienza di Roma. Quindi ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo facendo la modella e debuttando poi come attrice. Il concorso Una ragazza per il cinema del 2010 è stato il suo trampolino di lancio, concorso seguito nel 2012 dal trionfo alla 73° edizione di Miss Italia.

Il suo primo film di Giusy Buscemi è stato Baci salati, presentato al Taormina Film Fest, cui sono seguiti Nero infinito e Fratelli unici. Il regista Federico Rizzo l’ha scelta per il film Il ragioniere della mafia, e nel 2014 l’attrice ha preso parte alla nona stagione della serie televisiva Don Matteo. Dopo quell’esperienza si è messa alla prova, e con successo, in altre serie: La Bella e la bestia, Un passo dal cielo, La dama velata e Il giovane Montalbano e Il paradiso delle signore nel ruolo di Teresa Iorio. Nel 2017 Giusy Buscemi è tornata al cinema, recitando in Smetto quando voglio – Masterclass e Smetto quando voglio – Ad honorem.

Per quanto riguarda la vita privata, Giusy Buscemi ha sposato il 13 maggio 2017 il regista Jan Maria Michelini con il quale ha avute due figli: Caterina Maria, nata nel 2018, e Pietro Maria, nel 2019. “È un uomo d’altri tempi – ha dichiarato l’attrice in un’intervista a proposito del marito -, un po’ anni Cinquanta, concreto e romantico”. Giusy Buscemi ha sempre desiderato una famiglia con tanti bambini e questo suo sogno – assieme a tanti altri – si è felicemente realizzato.

Visualizza questo post su Instagram Oggi si festeggia la giornata per la Vita. Custodiamola. Un post condiviso da Giusy Buscemi (@giusybuscemii) in data: 2 Feb 2020 alle ore 5:17 PST

EDS