Taglio vitalizi, Cicciolina attacca Di Maio: “Prima vendeva le bibite…”

Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha attaccato duramente Di Maio per la questione relativa al taglio dei vitalizi: l’ex parlamentare non ci sta

L’ex parlamentare del Partito Radicale Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha mostrato tutto il suo malcontento per quanto riguarda il taglio dei vitalizi. L’ex attrice porno ha attaccato il Movimento 5 Stelle: “In questo governo ci sono grandi conflitti… invece di litigare sempre dovrebbero risolvere problemi basilari, c’è gente che non ha lavoro, piccoli imprenditori che si sono suicidati. Vorrei capire perché gli ex senatori riavranno i vitalizi… gli ex deputati sono pecore nere, avranno solo calci in culo? Non è giusto, c’è qualcosa che non mi quadra”. Poi ha aggiunto: “A me non può fregare niente di Di Maio, di quello che fa in piazza. Mi pare sia stato mandato via dal suo gruppo… una volta vendeva le bibite e ora è ministro”.

Taglio vitalizi, il continuo attacco di Cicciolina

L’ex parlamentare Cicciolina ha, poi, aggiunto altre dichiarazioni: “I miei 20mila euro all’anno in cosa hanno ‘turbato’ Di Maio?”. “Se riesco a vivere con quei soldi? No, non ci riesco… Prendo quanto danno a quelli che vengono dall’estero, i neri neri neri, e sono bianca bianca bianca…”. Poi ha aggiunto: “Cari Di Maio e Salvini: incominciate a dimezzare i vostri c… di stipendi, e vedrete che la gente sarà più contenta”. Infine l’ex attrice porno ha svelato: “Grillo il furbetto ha detto le stesse cose che io dicevo prima… perché dobbiamo pagare i senatori a vita? C’è gente che prende soldi senza essere mai stata votata dal popolo italiano. Io ho preso 20mila voti, nominata dal popolo italiano, ero seconda a Marco Pannella. E mi stanno trattando a pesci in faccia…”.