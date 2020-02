Figlio Serena Enardu, chi è Tommaso Enardu: età, foto, vita privata del giovane che si è già speso pubblicamente per difendere sua mamma durante i reality ai quali ha preso parte.

Tommaso Enardu è il giovane figlio di Serena Enardu, l’ex tronista protagonista insieme al compagno Pago nel reality Temptation Island Vip. Pochi giorni fa Tommaso ha voluto difendere pubblicamente la madre presa di mira per il suo comportamento nella trasmissione tv: “Sono fiero di mia madre”. Il 14enne poi se l’è presa con l’ex Conversano che sui social ha parlato di Serena: “Ti chiedo di smetterla di fare le Storie. Dopo aver tradito mia madre nove anni fa, perché l’hai tradita e lo sappiamo tutti, sei stata la persona peggiore che sia entrata in questa casa”.

Visualizza questo post su Instagram Merry Christmas (l’albero sta in foto) Un post condiviso da Tommaso Enardu (@followtommy_) in data: 24 Dic 2018 alle ore 5:09 PST

Visualizza questo post su Instagram Please enter m’lady 🎩 Un post condiviso da Tommaso Enardu (@followtommy_) in data: 1 Ago 2019 alle ore 6:16 PDT

Chi è Serena Enardu

Nata a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, il 19 luglio 1976, si è diplomata in ragioneria. Subito dopo il diploma la ragazza intende avere indipendenza economica andando così a lavorare presso un centro di telefonia. Successivamente decide di aprirlo uno di sua proprietà dopo aver maturato un po’ di esperienza nel settore. Nel frattempo, inizia anche a girare diversi spot pubblicitari insieme alla gemella presentando, inoltre, alcuni programmi televisivi locali. Nel 2011, insieme a Cristian Cocco e la gemella, è una delle inviate di Striscia la notizia, mentre nel 2015 le due sorelle fanno una comparsa in Zoolander 2. Il suo successo, però, arriva quando partecipa a “Uomini e donne”. Prima abbandona il trono senza scegliere, poi va a corteggiare Giovanni Conversano con la storia d’amore tra i due che dura circa tre anni tra alti e bassi.

