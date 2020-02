Stasera in tv – Come una madre: anticipazioni sulla seconda puntata

Angela è costretta a fuggire con due bambini, perché ingiustamente accusata di aver ucciso la loro madre: trama della seconda puntata della fiction di Rai 1

La fiction di Rai 1 racconta la fuga di Angela che, improvvisamente, si ritrova a dover badare a due bambini Come una madre, appunto.

La miniserie sarà in onda stasera con le puntate 3 e 4 a partire dalle ore 21.25 su Rai 1.

Vediamo la trama degli episodi di questa sera.

Come una madre, trama delle puntate di stasera

Angela e i piccoli Bruno e Valentina sono in viaggio e incontreranno un nemico silenzioso e sempre presente… il sospetto. Il medico Mario che ospitava i tre, infatti, nel momento in cui ha riconosciuto Angela per aver visto una sua foto al notiziario ha deciso di sedarla. La protagonista riesce per un soffio a fuggire con i bambini e si reca Roma, dove abita il suo ex marito Lino. Nel viaggio i tre, costretti a una convivenza forzata, impareranno pian piano a volersi bene. Vanessa incontrada veste i panni di Angela rappresentandone bene l’insofferenza e la paura iniziale che gradualmente si scioglie diventando qualcosa d’altro.

D’altra parte Greco e i suoi uomini, mossi da Manfredi e Sforza, sembrano essere sempre più vicini. L’assassino della madre di Bruno e Valentina, sviati i sospetti su Angela, sarà libero di agire per completare il suo perverso disegno.

Come una madre, cast completo:

Vanessa Incontrada (Angela Graziani)

Giuseppe Zeno (Kim)

Simone Montedoro (Lino Vargas)

Luigi Diberti (Guglielmo Vargas)

Sebastiano Somma (Massimo Sforza)

Ivan Franek (Greco)

Crystal Deglaudi (Valentina Albanese)

Tancredi Testa (Bruno Albanese)

Fabrizio Contri (Manfredi Albanese)

Marco Cocci (Gianni Li Guardi)

Eleonora Giovanardi (Elena)

Katia Ricciarelli (Elisa)

