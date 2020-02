Dua Lipa, chi è il fidanzato Anwar Hadid: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Anwar Hadid: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del compagno di Dua Lipa

Anwar Hadid nasce il 22 giugno 1999 è il figlio dello sviluppatore immobiliare palestinese Mohamed Hadid e della modella olandese Yolanda Hadid. Ha due sorelle, le modelle Gigi Hadid e Bella Hadid. Inoltre, ha due sorellastre del precedente matrimonio di suo padre, Marielle e Alana. Hadid e i suoi fratelli sono cresciuti in un ranch a Santa Barbara e poi si trasferiscono a Malibu mentre erano ancora alle elementari. Ha frequentato la Malibu High School e la Westmark School, giocando anche a calcio. Inoltre, ha fatto il suo debutto come modello nel numero di ottobre 2015 di Nylon Magazine. Inoltre, è stato sulla copertina di Teen Vogue (giugno-luglio 2016). Nel gennaio 2017, è stato nominato il volto della linea HUGO di Hugo Boss Menswear. Inoltre, partecipa alla settimana della moda di Zadig & Voltaire a New York nel febbraio 2017. Firma con l’agenzia IMG Models, così come le sue sorelle Gigi e Bella Hadid. Infine, è apparso in The Real Housewives of Beverly Hills.

Anwar Hadid chi è: vita privata

Il suo amore con Dua Lipa è nato grazie alla sorella Gigi, amica della cantante, che li ha presentati. I due sono stati avvistati a New York mentre camminavano mano nella mano tra baci appassionati. Successivamente la stessa cantante aveva ufficializzato la loro relazione e a novembre, Agli American Music Awards, hanno fatto il loro debutto per la prima volta come una vera e propria coppia sul red carpet. In passato Anwar è stato legato all’attrice Nicole Petz e Kendall Jenner.