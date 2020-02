Sanremo 2020 | Evento choc, non capitava da 32 anni

Il Festival di Sanremo 2020, arrivato alla settantesima edizione, avrà questa sera la sua terza serata. Ma ieri è accaduto qualcosa che non capitava da oltre 32 anni.

Ieri sera è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Una puntata ricca di ospiti e emozioni. Vi hanno partecipato Massimo Ranieri, i Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio. Nell’appuntamento di ieri le sorprese sono state moltissime e la puntata è stata tra le più lunghe di sempre, nella storia del Festival. Soltanto la serata finale del Festival di Sanremo del 2017, condotto da Carlo Conti, è durata di più. La seconda serata del Festival della Canzone Italiana ieri è terminata alle ore 1:43. Questo le fa raggiungere il titolo di puntata più lunga di sempre, almeno negli ultimi 32 anni. Non c’era una puntata così lunga dal 1988. La serata lunghissima, però, ha registrato ascolti da record con ben il 53,3% di share, pari a 9 milioni e 693 mila telespettatori. Ben 5 punti in più di share rispetto al Festival dell’anno scorso.

Serata da record per la seconda puntata del Festival

Il Festival di Sanremo 2020 continua ad appassionare i telespettatori. Dopo l’esordio boom del 4 febbraio, che ha ottenuto quasi 10 milioni di spettatori, Amadeus ottiene un secondo risultato da urlo, che mette anche a tacere molte delle polemiche pre-Festival. La seconda serata viene ricordata anche perché ha catturato un evento che non accadeva da oltre 32 anni: la serata è terminata alle ore 1:43 ed era dal 1988 che il Festival non durava così tanto in un a seconda serata. L’edizione condotta da Pippo Baudo, aveva visto trionfare Massimo Ranieri con la sua Perdere l’Amore. E ieri sera, Massimo Ranieri è stato nuovamente ospite del Festival di Sanremo, cantando nuovamente Perdere l’Amore, accompagnato da Tiziano Ferro. Negli scorsi anni è durata di più soltanto la puntata finale dell’edizione del 2017, in cui ha vinto Francesco Gabbani. Il cantante di ‘Viceversa‘ è il provvisorio primo in classifica, di queste prime due serate, data dalle votazioni della giuria demoscopica. Cresce sempre di più l’attesa per la terza serata del Festival, in cui si esibiranno i 24 Big al completo e proporranno le cover di brani che hanno segnato le passate edizioni di Sanremo, accompagnati da grandi ospiti.

