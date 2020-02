Conosciamo meglio la storia di Aeham Ahmad: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del pianista siriano

Aeham Ahmad nasce a Damasco, in Siria, nel 1988. Appartiene alla minoranza palestinese presente nel paese mediorientale, e passa gran parte del suo tempo a Yarmouk, un campo profughi in cui trovò rifugio nel 1948 suo nonno. Suo padre gli trasmette la passione per musica e gli insegna a suonare il pianoforte all’età di 5 anni. All’età di ventitré anni si laurea al conservatorio di Damasco e Homs. Nel 2015, dopo il divieto di musica in Siria, gli viene bruciato il suo pianoforte e così fugge volando a Monaco di Baveria dopo aver viaggiato per Turchia, Grecia, Serbia, Croazia e Austria. In Europa il suo talento viene notato visto che riesce ad esibirsi in alcune città tedesche.

In una vecchia intervista ai microfoni de “Il Corriere” ha svelato: “Chi nasce lì, nasce da rifugiato, senza nessuna cittadinanza, né palestinese, né siriana. Mio papà fin da piccolo mi ripeteva che dovevo imparare a suonare il piano, mi pareva assurdo, in quella situazione, in un campo di rifugiati grande come una città di 700 mila abitanti. Mi chiedevo che significato potessero avere Mozart, Beethoven, Cajkovskij… A me non piaceva suonare, fino ai miei 16 anni abbiamo combattuto, lui spingeva, io frenavo. Alla fine ho capito che avevo in mano gli strumenti per cambiare la mia vita, come succede a chi studia medicina o legge”.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2020, Tiziano Ferro scoppia a piangere in diretta e interrompe la canzone

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aeham Ahmad chi è: età, carriera e vita privata del pianista siriano

Dopo la sua fuga dalla Siria Aeham ha dovuto lasciare una moglie e due figli, poi la famiglia l’ha raggiunto in Germania. Ha un account Instagram che vanta circa 4mila follower.