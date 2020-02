Piero Pelù, chi è la moglie Gianna Fratta: età, foto, carriera della direttrice d’orchestra

Piero Pelù si sposa, pubblicate le partecipazioni: chi è la moglie Gianna Fratta, direttrice d’orchestra e pianista apprezzata in tutto il mondo.

Il cantante rock Piero Pelù, leader dei Litfiba, è convolato a nozze con Gianna Fratta, direttrice d’orchestra e pianista italiana tra le più apprezzate al mondo. Nata nel comasco ma residente a Foggia, l’artista è Cavaliere della Repubblica dal 2009, per ‘onore al merito’ su volontà del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Nel corso della sua lunga carriera, ha ottenuto già riconoscimenti sia a livello locale, che nazionale e internazionale.

Cosa sapere su Gianna Fratta, futura moglie di Piero Pelù

Gianna Fratta a nove anni esprime la propria volontà di diventare direttrice d’orchestra: da allora intraprende e completa col massimo dei voti la sua formazione accademica in pianoforte e composizione, quindi si diploma al Conservatorio proprio in direzione d’orchestra. Ha avuto l’onore di studiare con i maestri Daniela Caratori, Ottavio De Lillo e Rino Marrone, oltre che di specializzarsi in pianoforte con il maestro Franco Scala a Imola.

Come pianista, si è esibita nei migliori teatri del mondo: Berlino, New York, Tel Aviv, Mumbay, Kolkatta, Istanbul, Stoccolma, Vilnius, Haifa, Roma, per citarne alcuni. Classe 1973, ha fatto il suo debutto come direttore d’orchestra avviene nel 1998, toccando poi quasi subito i migliori teatri del mondo, tra cui il Berliner Symphoniker, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, la Sinfonica di Macao (Cina), la Mimesis del Maggio Musicale Fiorentino, l’ORT di Firenze, l’Orchestra dell Teatro Petruzzelli, la Royal Academy di Londra. Nel 2016, ha diretto la XX edizione del Concerto di Natale al Senato (trasmesso in Eurovisione). Inoltre è la protagonista del documentario sulla sua vita “Per la mia strada” prodotto da Rai Cinema. Il 27 giugno 2019, l’annuncio delle nozze con Piero Pelù, affisso agli atti dell’Albo Pretorio del comune di Foggia. Il giorno dopo, sul palco dell’Argos Hippium di Manfredonia, la coppia ha duettato per la prima volta insieme, lui alla voce e lei naturalmente al pianoforte.