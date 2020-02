Coronavirus, il paziente ricoverato a Roma è in rianimazione: cosa sta succedendo

Ancora brutte notizie in Italia per quanto riguarda l’epidemia di Coronavirus: un paziente ricoverato a Roma si trova in rianimazione

Nelle ultime ore l’epidemia di Coronavirus è l’argomento principale anche in Italia. Un anziano irlandese è stato ricoverato in rianimazione ma non sarebbe un caso sospetto di coronavirus. Le condizioni della coppia cinese dovranno essere monitorare nelle prossime ore. L’uomo è stato trasportato nella tarda serata di domenica all’ospedale Spallanzani di Roma “in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione”. Il bollettino medico diffuso dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani specifica: “In questo momento sono ricoverati 19 pazienti e sono tutti sotto osservazione. Di questi, 2 sono la coppia di coniugi cinesi positivi al test del nuovo coronavirus. Le loro condizioni generale di salute, entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilatarale”.

Coronavirus, il comunicato completo

Poi nel comunicato dell’Istituto si può leggere: “Sono 20 i pazienti ancora sotto osservazione presso l’Istituto che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all’infezione da nuovo coronavirus. Le loro condizioni di salute sono buone e restano in quarantena fino al termine del periodo previsto dalle procedure. Sono invece già stati dimessi 20 pazienti dopo il risultato negativo dei test per la ricerca del nuovo coronavirus. Tra questi ci sono l’uomo di nazionalità rumena e la donna di nazionalità cinese residente a Frosinone. In caso di evoluzioni del quadro clinico o di nuovi test, verranno dati ulteriori aggiornamenti”.

