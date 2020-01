Estrazione SuperEnalotto SiVinceTutto 29 gennaio 2020

Torna l’appuntamento con le Estrazioni del SuperEnalotto SiVinceTutto: i numeri di mercoledì 29 gennaio 2020 a partire dalle ore 20.

Nuova estrazione di SiVinceTutto, il concorso speciale di SuperEnalotto in cui tutto il montepremi viene distribuito nella sera di estrazione. Si tratta del concorso numero 204 da quando il gioco ha preso il via. La particolarità di questa lotteria è che a differenza del SuperEnalotto tradizionale con SiVinceTutto si possono puntare fino a 12 numeri, contro i sei tradizionali, e si vince tutto il montepremi a disposizione.

Leggi anche –> Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: Come giocare e quando giocare

Una sola l’estrazione settimanale che si svolge di mercoledì. Proprio come il gioco Sisal, oltre che col 6, si vince con 2, 3, 4 e 5 numeri esatti. 68,5 milioni di euro sono stati finora distribuiti.

Leggi anche –> Simbolotto: il gioco legato al Lotto, come si gioca e quanto si vince

Estrazione numero 5 dell’anno in corso: in quella del 22 gennaio non sono stati realizzati 6. Realizzati invece cinque 5 che valgono circa 1.500 euro ognuno. 12.124 le vincite contro le 9.805 dell’estrazione precedente. Distribuiti in tutto 224.739 euro, contro 177.796 euro dell’estrazione di mercoledì scorso.

Leggi anche –> Estrazione SuperEnalotto SiVinceTutto 22 gennaio 2020

La combinazione del concorso SiVinceTutto 29 gennaio 2020

SiVinceTutto: numeri vincenti di oggi –>

In aggiornamento

Quote SiVinceTutto 22 gennaio 2020

CATEGORIA N° VINCITE EURO Punti 6 – – Punti 5 5 1.528,41 € Punti 4 128 143,99 € Punti 3 1.688 48,60 € Punti 2 10.303 11,32 €

Per approfondire –> Estrazione Million Day 29 gennaio 2020: diretta oggi