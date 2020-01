Napoli Juventus Highlights: tabellino e commento della partita appena terminata al San Paolo. Match dalle grandi emozioni.

La Juventus aveva l’opportunità di allungare su Lazio (fermata sull’1-1 dalla Roma) e sull’Inter fermato in casa con lo stesso risultato dal Cagliari. Il Napoli però cercava il rilancio definitivo, la partita della svolta in campionato dopo la vittoria importante arrivata in Coppa Italia.

Il Napoli di Gattuso domina per larghi tratti, la Juventus che si presenta col tridente pesante Ronaldo-Higuain-Dybala non tira praticamente mai in porta. Dopo lo 0-0 del primo tempo il Napoli passa in vantaggio con Zielinski. Poi il raddoppio arriva a tre minuti dalla fine con un gran gol di Lorenzo Insigne. Cristiano Ronaldo trova il gol del 2-1 al 90esimo e riaccende le speranze della Juventus. Tour de force finale dei bianconeri alla ricerca del pareggio, ma niente da fare. Arriva la seconda sconfitta stagionale per la squadra di Sarri dopo quella subita dalla Lazio sempre fuori casa.