India, tigre entra nel villaggio e sbrana 3 persone: immagini choc – VIDEO

Una tigre a spasso per il villaggio indiano di Tumsar, nello Stato del Maharashtra ha seminato il panico e, purtroppo, ucciso tre persone.

E’ successo tutto nel giro di pochi minuti nel piccolo villaggio indiano di Tumsar, nello Stato del Maharashtra, lo scorso 25 gennaio. Un grosso felino è entrato nell’abitato intorno alle 13:00 (ora locale), come confermato dalle tante persone del posto che hanno visto l’esemplare vagare in un campo e hanno trovato le sue impronte nel cortile di casa.

In preda al panico e allo spavento, gli abitanti del villaggio si sono radunati per cercare di allontanare il felino dai campi coltivati, ma l’animale ha aggredito almeno tre di loro, sbranandoli. Diversi anche i feriti che sono stati portati in ospedale. I media locali riferiscono che una squadra del dipartimento forestale è arrivata sul posto per cercare di intrappolare la tigre, ma il felino sarebbe ancora in libertà. A quanto pare vagava in quella zona da otto giorni.

Se la tigre diventa un pericoloso vicino di casa

Il tragico episodio è direttamente legato all’aumento della popolazione di specie minacciate come la Tigre reale del Bengala: un’ottima notizia per gli ambientalisti, ma non altrettanto per gli abitanti dei villaggi indiani che si ritrovano questi grandi e pericolosi felini come “vicini di casa”. “La deforestazione selvaggia, negli anni, in India, ha modificato l’equilibrio biologico dei predatori e non solo e ne ha alterato il comportamento – spiega Giovanni D’Agata, presidente dello ‘Sportello dei Diritti’ –. Le tigri attaccano spesso l’uomo, specialmente ai margini della foresta o dei Parchi Nazionali”. E le drammatiche immagini giunte da Tumsar lo dimostrano.

