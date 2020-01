Grande Fratello Vip, la confessione bollente di Zequila su Valeria Marini

Nuove dichiarazioni a sorpresa durante la messa in onda della nuova puntata di Grande Fratello Vip: Zequila svela tutto su Valeria Marini

Antonio Zequila continua a far parlare di sé. Durante la puntata di venerdì 24 gennaio, lo stesso concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato alcune dichiarazioni a sorpresa: “Valeria Marini la conosco in tutti i sensi”. Una rivelazione che ha scosso tutti in diretta con lo stesso attore che ha voluto giustificare l’offesa durante l’ultimo serale. Alle domande dell’opinionista Wanda Nara, Zequila ha continuato a svelare dettagli: “Certo che è successo. E’ stato un flirt di gioventù”. Subito Alfonso Signorini ha esclamato: “Antonio hai lanciato una bomba”. E sull’offesa a Valeria Marini, Zequila precisa: “Chiedo scusa per averle dato del c***o”.

Grande Fratello Vip, Zequila e la Marini: cos’era successo

La stessa Valeria Marini ha voluto rispondere alle accuse dei giorni scorsi: “Cosa devo dire su queste cose? Ma, che non è vero ovviamente che sono cessa e mostro. Alfonso sta portando il Grande Fratello Vip verso argomenti e messaggi più di qualità e di rispetto. Questo fatto non mi sembra che rientri nel rispetto per gli altri. Quindi, se vuoi parlare di rispetto, anche gli altri concorrenti devono adeguarsi. Che poi non è stata solo l’Elia, ma anche quell’altro, la mutanda, il mutanda come si chiama? Quello lì. Io comunque volevo dire solo una cosa, che il GF è verità e la verità esce sempre fuori in quella casa. Come sei davvero si vede e non ti puoi nascondere”.