Grande Fratello Vip, concorrente viene lasciata con un post su Instagram

Brutta sorpresa per uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, ieri infatti la fidanzata ha annunciato la rottura con un post su Instagram.

Il Grande Fratello Vip allestito da Alfonso Signorini sta regalando sorprese agli appassionati senza soluzione di continuità. Da quando il reality più seguito d’Italia è cominciato, infatti, c’è stato un colpo di scena dopo l’altro. Oltre al caso di Salvo Veneziano, cacciato per la frase sessista rivolta a Elisa De Panicis, ci sono stati scontri tra concorrenti, tra fidanzati e rivali in amore, oltre a polemiche varie per espressioni utilizzate dai concorrenti (ultimo episodio gli insulti a Valeria Marini).

Leggi anche ->Grande Fratello Vip | Adriana Volpe litiga con Barbara Alberti

Questa sera si preannuncia un’altra puntata ricca di pathos, visto che una delle concorrenti scoprirà di essere stata lasciata dalla fidanzata in diretta. Stiamo parlando di Licia Nunez, concorrente che si è segnalata soprattutto per le rivelazioni riguardanti la precedente relazione con Imma Battaglia. Questa infatti l’avrebbe tradita e successivamente lasciata. Un dolore che Licia ancora oggi si porta dentro e che non smette di rimarcare ogni giorno che passa all’interno della casa del GF.

Leggi anche ->Fernanda Lessa | “Sparita dal Grande Fratello Vip” | il motivo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Grande Fratello Vip: Licia Nunez mollata dalla sua Barbara

Visualizza questo post su Instagram @grandefratellotv Un post condiviso da B .E (@ebolibarby) in data: 23 Gen 2020 alle ore 1:37 PST

Mentre Licia ripete come si trovi bene con la sua Barbara e come il suo amore l’abbia aiutata a superare la diffidenza verso gli altri, questa ieri ha pubblicato un post su Instagram in cui annuncia di aver preso la decisione di lasciarla. Nel post in questione si legge: “@Licia Nunez, da quando sei entrata nella casa del Grande Fratello non è stato mai facile capire i tuoi racconti… ci ho provato, con impegno e con amore. Ma ognuno di noi ha un limite che non dev’essere intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto”. Barbara parla del racconto di un gesto molto personale quindi conclude aggiungendo: “Sei andata oltre e come preannunciato non posso comprenderti più”.