Adam Romano, chi è l’influencer con un milione e mezzo di fan

Chi è Adam Romano, l’influencer con un milione e mezzo di fan su Facebook: da ‘Io ti maledico’ a ‘MalEdizioni’, le sue creature social.

Per chi ‘bazzica’ il web, quello di Adam Romano, nato nel Gennaio 1985 a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, non è assolutamente un nome nuovo.

C’è lui dietro alcune pagine ironiche che negli ultimi anni hanno avuto un vero e proprio boom su Facebook. La sua ultima creatura social è MalEdizioni, con un milione e mezzo di fan. Ma da anni è attivissimo con le sue pagine.

Curiosità su Adam Romano: chi è la mente di MalEdizioni

Tra le sue pagine, ci sono più note ci sono Io Ti Maledico, Roba Da Psicologi, Notipedia, Bellosguardo, Se i dizionari fossero onesti. Nel 2018 sceglie lo pseudonimo “MalEdizioni” e inizia a pubblicare vignette umoristiche su Facebook. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Parthenope, Napoli, il suo nome completo è Adamo Davide Romano.

Esperto in web marketing e nel media buying, come del resto dimostrano i risultati che ottiene in Rete, il blogger e influencer Adam Romano ha la passione per la musica. Infatti, suona e compone brani in una band hard-rock, con cui – quando gli impegni glielo permettono – suona in diverse zone del Sud Italia. Socio della Yume srl, ha collaborato di recente con Greenpeace per un’attività sociale.