Asia Valente, chi è: vita privata, carriera e foto dell’influencer

Asia Valente, nota influencer italiana, è una delle concorrenti della nuova edizione de La pupa e il secchione. Scopriamo la sua storia.

Asia Valente, classe 1996, è originaria della Campania, più precisamente di Benevento. Per quanto concerne la sua infanzia non si hanno molte notizie, in seguito al diploma superiore, Asia decide di trasferirsi a Milano per realizzare il suo sogno segreto: diventare una stella del mondo dello spettacolo.

Asia Valente, la carriera da influencer e la vita privata

Arrivata a Milano, Asia si mette in gioco e comincia a farsi conoscere per tutto il capoluogo. Modella, showgirl e influencer, la Valente inizia a diventare un nome noto sui social, specialmente Instagram. È fondamentale la partecipazione al brano Mr. Trump, prodotto dalla Starpoint International. Asia ha inoltre partecipato al varietà Ciao Darwin e a Le Iene, dov’è stata vittima di un divertentissimo scherzo. Nel 2019 viene contatta per partecipare alla nuova edizione de La pupa e il secchione, condotta dal comico Paolo Ruffini. Per Asia potrebbe essere l’occasione per realizzare il suo sogno.

La vita privata

Asia è stata legata per un lungo periodo all’ex membro della Dark Polo Gang, Dark Side, per poi separarsi in seguito a diversi conflitti. Ultimamente Asia si è fidanzata con il rapper Gallagher, con la quale si trova felicemente in armonia.