Max Biaggi chi è: età, carriera e vita privata dell’ex pilota di MotoGp

Conosciamo meglio la storia di Max Biaggi: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’ex campione di MotoGp

Massimiliano, per tutti “Max”, Biaggi nasce a Roma il 26 giugno 1971. Fin da piccolo è molto appassionato di calcio, ma all’età di 17 gli viene regalata una minimoto. Partecipa così a gare professionistiche nella categoria della classe 125 cc nel 1989, a 18 anni diventando campione italiano nella categoria Sport Production. L’Aprilia di Noale lo adocchia e lo ingaggia trasferendosi così nella classe 250. Nel 1991 diventa campione europeo e terzo nel campionato italiano alla guida di una Aprilia del Team Italia. Per quattro anni consecutivi, dal 1994 al 1997, vince il titolo Mondiale: dopo il suo periodo all’Aprilia passa alla Honda. Nel 1998 passa alla classe 500 sotto la guida di Erv Kanemoto vincendo la gara al debutto della stagione, il GP del Giappone a Suzuka. Poi con la quattro tempi Yamaha è il protagonista di una stagione con le vittorie di Brno e di Sepang. Alla fine dell’anno coglie il secondo posto assoluto con l’inizio della lotta con il rivale di sempre, Valentino Rossi. Tornato alla Honda nel 2003 conquista il terzo posto assoluto, con due vittorie, alle spalle di Rossi e Gibernau. Residente da tempo nel Principato di Monaco, ha collezionato 181 partenze scattando 55 volte dalla pole position e vincendo le gare per 41 volte. Nel 2017 è stato protagonista di uno spaventoso incidente riportando fratture multiple e un trauma cranico: così decide di ritirarsi dall’attività agonistica.

Max Biaggi chi è: vita privata

Durante la sua carriera sembra abbia avuto possibili flirt con le donne più belle al mondo come Naomi Campbell, Claudia Schiffer, e Anna Falchi. Ma una delle storie più importanti della sua vita è quella con Eleonora Pedron, dalla quale ha avuto due figli: Ines e Leon. Nel 2015 inizia una nuova storia d’amore con la cantante Bianca Atzei, ma il loro rapporto termina nel 2017. La stessa cantante gli aveva dedicato la canzone Adesso esisti solo tu. Attualmente è single.