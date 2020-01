Eleonora Pedron: con Fabio Troiano è amore vero, la foto insieme

Eleonora Pedron decide di uscire allo scoperto: con Fabio Troiano è amore vero, su Instagram la prima foto insieme dopo mesi di indiscrezioni.

Dopo mesi arriva anche la conferma social: Eleonora Pedron, ex fidanzata di Max Biaggi, e Fabio Troiano stanno insieme. In estate, infatti, era giunta l’indiscrezione dal settimanale ‘Chi’ in edicola.

La rivista diretta da Alfonso Signorini scriveva: “Come mai Eleonora Pedron nell’ultimo periodo ha ritrovato il sorriso? Accanto alla showgirl è apparsa una figura speciale: l’attore Fabio Troiano. I due non si fotografano sui social insieme, custodiscono gelosamente il loro rapporto e sono inseparabili”.

Fabio Troiano ed Eleonora Pedron escono allo scoperto

I due venivano da relazioni: Fabio Troiano, poco prima dell’estate, aveva lasciato la fidanzata Anny dopo 6 anni di rapporto; un anno fa, era stata l’ex Miss Italia a lasciare il fidanzato, l’inviato de ‘Le Iene’ Nicolò De Vitis dopo un anno di fidanzamento. Adesso, dopo un’attesa tutto sommato lunga, ecco arrivare il primo scatto insieme: a postarlo è lui su Instagram. La coppia è abbracciata, con lei che ha le gambe avvinghiate a quelle di lui.

Per Eleonora Pedron si tratta di un periodo particolarmente fortunato: dopo che è stata a lungo ospite fisso a Quelli che il calcio in onda su Rai2, arriva per lei una trasmissione tutta sua. L’ex Miss Italia infatti – secondo quanto rivelato da alcuni portali legati al mondo televisivo – pare sia destinata a condurre un programma di salute e benessere su La7.