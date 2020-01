Sting in concerto in Italia nel 2020: dove, quando e come prendere i biglietti

Sting in concerto in Italia nel 2020: dove, quando e come prendere...

Il concerto di Sting a Parma il 23 luglio: cosa sapere sui biglietti, quando acquistarli e cosa sapere sul concerto del Festival Parma Città Della Musica.

C’è tempo lo sappiamo. Siamo a solo a febbraio e prima di pensare ai Festival musicali estivi si dovrebbe pensare a San Valentino, poi a Pasqua, piuttosto a una vacanza a Sanremo in occasione del Festival. Solo dopo pensare invece ai festival musicali estivi che animano la nostra penisola. E invece non ce la facciamo perché a luglio 2020 c’è un evento speciale e veramente unico nel suo genere. Torna infatti la seconda edizione del Festival Parma Città della Musica, nel cuore del Parco della Cittadella. Ciò che stupisce tutti? Un cast veramente pazzesco e unico nel suo genere che avrà tra i protagonisti alcune star incredibili come Sting.

Sting live in Italia a luglio 2020: quando e come comprare i biglietti

Il 23 luglio arriverà infatti in Italia, il grandissimo Sting. In quella giornata, per la prima volta potremo vedere l’artista esibirsi sul palco della città emiliana per una data del suo My Songs Tour 2020. Per acquistare un biglietto? Il 24 gennaio aprono le prevendite online sui siti ufficiali e potrete così acquistare con largo anticipo il vostro biglietto per questo evento unico. A parte Sting altri artisti importanti sono i Kraftwerk che apriranno il Festival di Parma il 23 maggio al Teatro Regio.

Chi è Sting?

Per chi non lo conoscesse, Sting, pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner, è un cantante di fama internazionale classe 1951. Cantautore, abile musicista, ha iniziato la sua carriera con la band dei Police, salvo poi iniziare a lavorare da solo. Oltre alla carriera da solista appunto, Sting ha anche creato e composto moltissime colonne sonore arrivando addirittura ad essere candidato per 4 volte per l’Oscar alla migliore canzone per i film Le follie dell’imperatore, Kate & Leopold , Ritorno a Cold Mountain e Jim: The James Foley Story.

Quali sono le canzoni più famose di Sting

Se avete un vuoto di memoria e non avete ben preciso in mente il volto o alcune delle canzoni più famose di Sting ve ne ricordiamo qualcuna. Sicuramente una della più famose è Shape Of My Heart con un intro di chitarra indimenticabile. Altro brano che riconoscerete alle prime note è sicuramente Desert Rose o Englishman in New York con un video in cui potrete vedere un giovanissimo Sting alle prime armi, ma non meno bravo. Se volete un po’ intristirvi sentite Fragile e poi tiratevi sul il morale con le canzoni del nuovo duo che sta popolando i concerti, ossia Sting e Shaggy con la hit Just One Lifetime.