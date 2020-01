Vincenzo Schettini chi è: età, carriera e vita privata del professore di Fisica

Conosciamo meglio la storia di Vincenzo Schettini: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del prof di Fisica

Vincenzo Schettini è un professore di Fisica che ha iniziato a sviluppare le proprie lezioni online su Youtube con “La fisica che ci piace”. A partire da luglio 2019 ha conquistato anche uno spazio con un format su Sky, canale 887: #lafisicachecipiace. Insegna da 12 anni e ai microfoni di ottovolante ha svelato: “Fin da quando ho cominciato ad insegnare ho sentito immediatamente la necessità di condividere i contenuti della mia materia in maniera differente. Diciamo una cosa: sono anche musicista, un artista. Dirigo un gruppo gospel. Quindi questa natura artistica ha sempre fatto parte di me ed ho sempre desiderato portarla in classe. Ma l’innamoramento è avvenuto quando ho conosciuto i social network, prima Facebook e dopo YouTube. Lì ho capito che potevo costruire e condividere contenuti con tutti, non solo con i miei studenti!”.

Vincenzo Schettini chi è: le curiosità

Attualmente insegna all’istituto Luigi dell’Erba di Castellana Grotte, in provincia di Bari, ma continua a spiegare matematica e fisica su Youtube riservata non solo agli studenti come ha svelato: “Ma potrebbe allargarsi a chiunque: la conoscenza è bellezza, è curiosità, è meraviglia”