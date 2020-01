Matty il Biondo: chi è lo Youtuber fenomeno del web

Chi è Matty il Biondo, lo Youtuber campano fenomeno del web a soli 11 anni, grazie ad alcune espressioni colorite usate nei suoi video.

Nato ad Angri, alto circa un metro e cinquanta, occhi e capelli castani, Matty il Biondo è un giovanissimo fenomeno di Youtube. Deve la sua fama soprattutto tra i giovanissimi a una sua espressione, ovvero “Godo come un riccio appena nato”, frase affermata dopo aver ottenuto il 6 in matematica.

Curiosità su Matty il Biondo, giovane fenomeno del web

Tifoso appassionato del Napoli, sono dunque le sue espressioni colorite, non certo farina del sacco di un ragazzino di 11 anni, a renderlo così celebre sui social. Qualcuno lo definisce – più o meno ironicamente – “filosofo contemporaneo”. Lui stesso, in un’intervista, spiega che molte persone ritengono dimostri molti più anni di quelli che ha. Nei suoi video, analizza spesso le partite di Serie A, si dimostra esperto di calcio ed è appassionato di fantacalcio.

Ha quasi 100 mila iscritti sul suo canale YouTube e le visualizzazioni crescono di giorno in giorno, viene considerato un “meme vivente” e riesce anche a toccare argomenti più seri. In particolare, nel corso di una manifestazione ad Angri, sua città di origine, ha espresso la propria idea su come migliorare la vivibilità dei suoi concittadini. La sua fama supera i confini del web e viene invitato nei salotti televisivi condotti da Barbara D’Urso.