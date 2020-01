Ilary Blasi confessa: “Stare con Totti è umiliante” -VIDEO

La bella moglie di Francesco Totti ha rivelato di provare un sensazione “umiliante” nello stare con un idolo, poiché la sua fama spesso la oscura.

Ieri sera Ilary Blasi è stata ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’. In quella trasmissione ha annunciato di essere incinta del primo figlio (Christian) ed il conduttore gioca proprio sul precedente chiedendole: “Oggi annunci il quarto figlio”, ma la presentatrice mette fine alle voci sulla quarta gravidanza e risponde: “Ho finito gli ovuli! Li ho persi! Francesco dice tante cose ma poi decido io! Tre è il giusto compromesso, è anche un bel numero. Se Francesco lo vuole davvero, lo farà con un’altra!”.

Successivamente Fazio le chiede come si sente ad essere la moglie di uno dei calciatori più amati degli ultimi 30 anni e lei risponde ironicamente: “È umiliante stare con uno come Francesco Totti. Non vieni calcolata, sei inesistente”. Quindi per spiegare meglio a cosa si riferisce aggiunge: “Ho ricevuto una chiamata poco fa: ‘Ahò, salutame Francesco!’. Io ricevo telefonate così! Non vieni calcolata, sei inesistente!”.

