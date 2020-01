Meghan Markle: la verità sulla sua assenza dal vertice a Corte – VIDEO

La duchessa del Sussex Meghan Markle e le ‘dimissioni’ dalla Famiglia Reale: la verità sulla sua assenza dal vertice a Corte.

Dopo le ‘dimissioni’ del principe Harry e Meghan Markle da Palazzo Reale, molte sono le voci e le notizie che si sono susseguite. Come noto, il Duca e la Duchessa di Sussex avevano manifestato nei giorni scorsi la volontà di lasciare il Regno. Era emersa una presunta irritazione da parte di Carlo, il principe erede al trono e del figlio primogenito, e fratello di Harry, William. Anche la Regina Elisabetta, stando alle voci, era sembrata turbata.

Un vertice avrebbe poi messo fine alle voci che si sono inseguite in questi giorni, sebbene ci fossero state diverse rassicurazioni. Nello specifico, aveva pensato l’assenza di Meghan Markle al vertice a corte. Adesso è lei stessa, duchessa di Sussex, a spiegare il perché del suo mancato rientro dal Canada: “I Sussex hanno deciso che non era necessaria la presenza di Meghan Markle”. Nessuna volontà dunque della Famiglia Reale di omettere il suo contribuito in una scelta così importante per il futuro.