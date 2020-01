Francesca Pascale e Berlusconi, amore al capolinea? Lei spiega tutto

Tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi, l’amore sarebbe al capolinea: lui starebbe con la deputata Marta Fascina, ma lei spiega tutto.

Secondo il gossip, l’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, a 83 anni suonati, avrebbe una nuova fidanzata, dopo la presunta fine della relazione con Francesca Pascale.

La sua nuova fiamma sarebbe una deputata di Forza Italia, Marta Fascina, la cui elezione in Campania venne molto contestata. Adesso è la Pascale a chiarire come stanno le cose, contattata da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. E ammette che effettivamente la Fascina dorme ad Arcore, ma ci sono diverse cose da chiarire.

Addio a Berlusconi: la verità di Francesca Pascale

Francesca Pascale sembra quasi cadere dalle nuvole e smentisce l’addio a Berlusconi: “Dico che anch’io ho appreso la cosa attraverso i siti, in primis attraverso Dagospia. Dico solo che è stata messa al fianco del mio Presidente da Licia Ronzulli. La Ronzulli ha come assistente proprio Marta Fascina e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore”.

Nulla di strano – aggiunge – perché Silvio Berlusconi “lavora sempre e che da sempre ha i suoi collaboratori in casa”. Poi chiarisce: “Silvio dorme sempre da me, nella casa dove vivo, a pochi chilometri con i nostri cani”. Infine, ammette che “se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto”.