Andrea Damante non si nasconde più: con Claudia amore vero – VIDEO

Andrea Damante esce allo scoperto pubblicando per la prima volta due foto in compagnia della bellissima Claudia, la sua nuova fiamma.

Dopo mesi di indiscrezioni, voci di corridoio, foto rubate e leak, Andrea Damante è uscito allo scoperto presentando ai suoi follower di Instagram la nuova fidanzata: Claudia Coppola. Modella milanese di 21 anni, Claudia appare per la prima volta sul profilo di Damante in un post dedicato alle vacanze che la coppia ha fatto alle Bahamas. Sotto gli scatti pubblicati dall’ex tronista non appaiono dichiarazioni d’amore, ma si può notare la complicità tra i due.

Visualizza questo post su Instagram Bahamian waves 🌊💙 Un post condiviso da D A M A (@andreadamante) in data: 13 Gen 2020 alle ore 11:34 PST

Insomma Andrea ha finalmente dimenticato Giulia De Lellis fiondandosi in una nuova storia d’amore con una compagna di pari bellezza. Su di lei si sa ancora poco, se non che fa la modella e che per lavoro viaggia in continuazione. Dalle stories apprendiamo che parla fluentemente l’inglese, skill fondamentale per il lavoro che ha intrapreso.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI