Silvio Berlusconi, nuova fidanzata? Chi è Marta Fascina – VIDEO

Per l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ci sarebbe adesso una nuova fidanzata: chi è la deputata Marta Fascina.

L’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, a 83 anni suonati, avrebbe una nuova fidanzata, dopo la presunta fine della relazione con Francesca Pascale.

Si tratterebbe della 30enne Marta Fascina, nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, ma residente a Portici. La giovane donna è una deputata del Parlamento Italiano, eletta in Campania nelle liste di Forza Italia.

Di Marta Fascina si sa davvero poco: la sua stessa candidatura alle elezioni politiche sarebbe avvenuta per esplicito volere di Silvio Berlusconi. Laureata in lettere e filosofia, la parlamentare è un’addetta stampa e “public relation specialist”. In passato, secondo quanto si apprende, avrebbe anche lavorato nell’ufficio stampa del Milan.

Addirittura, fino alla sua elezione non aveva nemmeno un profilo Facebook pubblico. Al momento della candidatura, peraltro, dirigenti locali campani protestarono su quella scelta, avvenuta – ha scritto Carlo Aveta, figura di spicco del centrodestra a Portici – “dall’alto delle sue 58 preferenze raccolte alle comunali del 2013 con il Popolo della Libertà”.