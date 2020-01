Il trasferimento di Dejan Kulusevski alla Juventus ha sorpreso l’Inter: l’agente del giovane attaccante ha svelato il retroscena di mercato

Il primo colpo della Juventus nel 2020 si chiama Dejan Kulusevski. L’agente dell’attaccante svedese, Stefano Sem, ha svelato alcuni retroscena di mercato ai microfoni di Radio Sportiva: “Sono tutti contenti, compreso il Parma che potrà contare sul ragazzo fino a fine stagione. Il nome dell’Inter lo fate voi, preferisco non parlare di altre squadre: di certo lo volevano club italiani e stranieri, ma Dejan ha voluto la Juve“. Poi ha aggiunto: “Per il trasferimento immediato sarebbe servito l’ok di ogni parte: lui è contento di restare a Parma, inoltre la società stessa non voleva liberarlo”. Finora il giocatore ha collezionato ben 19 presenze condite da quattro gol e sette assist vincenti con la maglia degli emiliani.

Juventus, Kulusevski colpo da urlo

La Juventus è riuscita così ad anticipare le big d’Italia e d’Europa sborsando circa 44 milioni di euro all’Atalanta per l’attuale attaccante del Parma, che finirà la stagione in Emilia. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo lo stesso ds del club ducale, Daniele Faggiano, ha svelato altri particolari sulla trattativa: “I bianconeri potevano darmi chi volevano, ma Kulusevski è un giocatore del Parma e rimarrà tale fino al 30 giugno. Dejan è un nostro tesserato e professionista serio. Pjaca l’avrei preso normalmente, non con uno scambio”.