Checco Zalone, re del botteghino “sconosciuto” su Instagram. Il comico è approdato da poco su questo social network e per il momento non riscuote molto seguito.

Sembra strano che un personaggio noto come Checco Zalone che con il suo film Tolo Tolo appena uscito nelle sale sta battendo ogni record italiano di spettatori sia poco seguito su Instagram. Il suo profilo è stato aperto circa un mese fa e al momento conta circa 180mila follower.

Leggi anche –> Checco Zalone, “boom” a Capodanno: incasso record in sole 24 ore – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Tolo Tolo #tolotolo #checcozalone #taodue #medusa Un post condiviso da Checco Zalone (@checcozalone) in data: 23 Dic 2019 alle ore 8:37 PST

Ciò che appare palese è che Zalone non abbia alcuna intenzione di utilizzare il social network per il suo scopo precipuo, ma intenda almeno per ora usarlo solo per promuovere il suo film.

Visualizza questo post su Instagram Questa volta vi prego venite al cinema. @tolotoloofficial Un post condiviso da Checco Zalone (@checcozalone) in data: 5 Dic 2019 alle ore 11:46 PST

Evidentemente il regista e attore pugliese è molto riservato e preferisce far parlare i suoi film per sè e mantenere un certo riserbo sulla propria vita privata.

Chi è Checco Zalone

Nato a Bari il 3 giugno del 1977, 43 anni quest’anno, Luca Medici ha ottenuto il diploma presso il liceo scientifico di Conversano. Laureato in Giurisprudenza, ha poi deciso di intraprendere la carriera della musica e dello spettacolo. Artista comico del laboratorio Zelig a Bari, ottiene la vera popolarità nel 2005, quando approda per la prima volta a “Zelig Off” e poi a “Zelig Circus”. Durante l’estate 2006, proprio durante i campionati mondiali di calcio tenutisi in Germania, Checco Zalone ha scritto e dedicato alla Nazionale italiana di calcio la canzone “Siamo una squadra fortissimi”: il brano venne trasmesso “per scherzo” su Radio Deejay, durante il programma radiofonico condotto da Ivan Zazzaroni, e ottenne immediatamente un successo inaspettato. L’Italia quell’anno vinse i mondiali di calcio, e alla canzone di Zalone venne aggiudicato il titolo di “portafortuna” della Nazionale.

Checco Zalone: carriera cinematografica

Il primo film di Checco Zalone, “Cado dalle nubi”, è uscito per la prima volta nei cinema italiani a Novembre 2009, insieme ad un disco contenente tutte le colonne sonore. Il film ottenne un grandissimo successo, e venne anche candidato al premio David di Donatello 2010 per la migliore canzone, ma perse in favore di “Baciami ancora” di Jovanotti. A inizio 2011 Checco Zalone tornò sui grandi schermi con “Che bella giornata”, di nuovo sotto la regia di Gennaro Nunziante. In poche settimane il film divenne il film italiano più visto di sempre. Sempre con lo stesso regista Zalone tornò al cinema a novembre 2013 con “Sole a catinelle”. A inizio 2016 uscì poi “Quo Vado?”, che ottenne oltre 14 milioni di euro d’incasso in soli due giorni. Dopo una lunga pausa, Checco Zalone è tornato al cinema proprio in questi primi giorni di gennaio, con il suo nuovo ilm “Tolo tolo”.