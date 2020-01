Checco Zalone, “boom” a Capodanno: incasso record in sole 24 ore – VIDEO

L’ultimo film di Checco Zalone – Tolo Tolo – ha fatto registrare in un solo giorno un record d’incassi che annulla quello di ‘Quo Vado?’.

Il debutto al cinema da regista di Checco Zalone è stato un successo: il film ‘Tolo Tolo‘ ha infatti debuttato ieri 1 gennaio in tutte le sale italiane ed ha fatto registrare il pienone. Nelle oltre 200 sale in cui è stato proiettato, infatti, si sono avvicendati la bellezza di un milione di spettatori per un incasso totale di 8.668.926 euro. Un incasso record per Zalone, il quale aveva già fatto segnare un esordio di questo genere con ‘Quo Vado?‘ quattro anni prima.

In quella occasione gli incassi si erano fermati a “soli” 6.800.000 euro. L’ultima fatica del comico pugliese, dunque, supera la precedente di quasi 2 milioni. Il divario è tale che è stato persino superato l’incasso relativo ai primi tre giorni di ‘Quo Vado?‘ (7.7 milioni). Adesso dunque non resta che attendere se alla lunga supererà anche quelli totali (il film del 2016 incassò 65 milioni in totale).

