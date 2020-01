Conosciamo meglio la storia di Rosetta Falzone: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della finalista di All Together Now

Rosetta Falzone è stata una delle sorprese più avvincenti della seconda edizione di All Together Now. Ha sorpreso tutti quando si è presentata sul palco per esibirsi con il brano “(You make me feel like) A natural woman”. Sessantuno anni, originaria di Catania, ha svelato il motivo della sua partecipazione allo show-musicale di Canale 5: “Sono arrivata qui per caso, mi ci hanno portato gli amici. Ho fatto la mamma e la nonna e ho abbandonato questa passione. Oggi sono venuta per me. Se dovessi vincere 50 mila euro? C’è tanto da fare con la famiglia”. Prima l’ha presa in giro, poi J-Ax si è dovuto ricredere dopo la sua performance: “”Hai presente quando nel film ‘Mission Impossible’, Tom Cruise si toglie la maschera e c’è qualcun altro sotto? Ecco, è come se avessi visto Aretha Franklin togliersi la maschera e sotto c’era mia madre”. Anche Michelle Hunziker ha svelato: “Sei proprio quello che si dice un effetto sorpresa. Sei direttamente in finale. Hai spazzato via tutto qua con la tua voce e la tua carica”.

Chi è Rosetta Falzone: vita privata

Possiede un account Instagram dove pubblica le sue esibizioni e le foto insieme alla sua famiglia, come in occasione della vigilia di Natale. Vanta soltanto 130 follower.