Stasera in tv, Capodanno in musica: le anticipazioni e gli ospiti del...

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 31 dicembre, con Capodanno in musica su Canale 5 a partire dalle 21: le anticipazioni e gli ospiti

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 31 dicembre, in onda su Canale5 a partire dalle 21.00 con lo show musicale “Capodanno in musica“, in diretta da Bari e condotto da Federica Panicucci. Tanti gli ospiti che saliranno sul palco, come Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e i ragazzi di Amici 19. Dopo la mezzanotte la piazza si scatenerà a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R’n’B con il dj set di Max Brigante e l’energia del suo show Mamacita. L’evento sarà trasmesso in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba.

Stasera in tv, Capodanno in musica: come arrivare a Bari

Per il “Capodanno in musica” il Comune di Bari e l’Amtab hanno messo a disposizione collegamenti speciali che permetteranno a tutti i cittadini di arrivare nei pressi del luogo del concerto.

Le prime corse del servizio speciale notturno da/per i quartieri San Paolo, San Pio, Ceglie/Carbonara, Torre a Mare alle 19;

ultime corse del servizio speciale notturno dal centro per i quartieri San Paolo, San Pio, Ceglie/Carbonara, Torre a Mare alle 2.40;

Navette “A”, “B” e “C” che collegano i parcheggi di scambio con il centro cittadino notturne iniziano il servizio dalle aree di sosta alle 20:30;

Per il ritorno invece:

Navetta “A” ultima partenza da Piazza Moro 3;

Navetta “B” ultima partenza da Largo Eroi del Mare 3:10;

Navetta “C” ultima partenza da Corso Cavour 3:15.

Navetta “AB” notturna effettua orario di servizio ordinario

NAVETTA “A”: Via Verdi (capolinea Piscine Comunali) – Piazza Moro (frequenza 8’)

NAVETTA “B” (Circolare): Park & Ride Pane e Pomodoro – Piazza Eroi del Mare – Park & Ride Pane e Pomodoro (freq. 5’)

NAVETTA “C” (Circolare): Park & Ride Parco 2 Giugno – Via Cognetti “Teatro Petruzzelli – C.so Cavour – Park & Ride Parco 2 Giugno (freq. 8’)

Area di sosta Parco 2 Giugno, i bus percorreranno viale Della Resistenza, viale Della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottopasso Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti (Teatro Petruzzelli), corso Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale Della Repubblica, via Della Costituente, via Della Resistenza.

Navetta AB (frequenza 20’) Il servizio sarà attivo dalle 20:30 (prima partenza) alle 02:30 ultima partenza.