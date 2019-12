Stasera in tv, Un amico molto speciale: la trama e il cast del film

Appuntamento a questa sera, lunedì 30 dicembre, andrà in onda in prima serata su Italia1 il film Un amico molto speciale: la trama e il cast della pellicola

Questa sera, lunedì 30 dicembre, andrà in onda il film Un amico molto speciale su Italia1. Pellicola francese del 2014 diretta da Alexandre Coffre, racconta la storia di un bambino di sei anni, Antoine, orfano di padre che vive soltanto con la madre a Parigi. Durante la sera della vigilia di Natale chiede a Babbo Natale di volare con lui per rivedere il padre. Dal balcone di casa sua vede arrivare Babbo Natale, che in realtà è un ladro. Il bambino diventerà il suo aiutante visto che lo utilizzerà per rubare doni preziosi per pagare un debito. Così i due trascorrono la notte sui tetti di Parigi, dove nascerà una vera e profonda amicizia con momenti teneri e di grande gioia. Antoine capirà, inoltre, che non sarà possibile rivedere il padre morto con l’importanza e la fortuna di avere ancora la madre. L’uomo ritroverà, invece, la via dell’onestà andando a lavorare in un supermercato.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv, Un amico molto speciale: le curiosità

Il regista Alexandre Coffre aveva svelato in una vecchia intervista rivelando particolari e retroscena della pellicola: “È stata l’opportunità di lavorare su questo film che ha accelerato le cose. “Un amico molto speciale” è un progetto su cui Quad stava lavorando da tempo. Avevo sentito parlare di questa storia forte e originale tra un adulto e un bambino. Era un tema che si avvicinava alle relazioni padre/figlio, mi entusiasmava e ne ero molto attratto, ma non osavo mostrare il mio interesse. Così, durante il montaggio di Tutta colpa del vulcano, quando mi hanno proposto di dirigere il film, ho risposto di sì senza dargli il tempo di finire”. Appuntamento a questa sera, lunedì 30 dicembre, su ItaliaUno a partire dalle 21:25.