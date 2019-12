Spari vicino a Checkpoint Charlie hanno messo in allarme Berlino

La polizia tedesca ha avviato un’operazione questo pomeriggio dopo che colpi sono stati sparati vicino al Checkpoint Charlie a Berlino.

Secondo il quotidiano tedesco Deutsche Welle, che cita la stampa locale, c’è stata una rapina allo Starbucks di Friedrichstrasse nel centro della città di Berlino. Questa la causa degli spari che sono stati avvertiti a Checkpoint Charlie e che hanno messo in allarme la polizia.

Cosa è accaduto oggi a Checkpoint Charlie

Su Twitter, la polizia di Berlino ha confermato per la prima volta la sparatoria avvenuta a Checkpoint Charlie, riferendosi all’esistenza di un “sospetto che ha sparato diversi colpi in uno stabilimento a seguito di una rapina”. Le forze dell’ordine hanno assicurato che la situazione “è sotto controllo”, ma nel frattempo hanno affermato di non avere alcuna conferma.

L’unica notizia che si ha riguarda le testimonianze di chi ha avvertito i colpi sparati. Le autorità avevano precedentemente riferito che la situazione era sotto controllo e che stavano cercando un sospetto rapinatore in fuga. Le informazioni che giungono sono davvero poche e la sparatoria di oggi resta così avvolta in una nube di mistero. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine con i reparti speciali.