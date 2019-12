La nostra guida con informazioni e consigli per volare con i bambini.

Tutto quello che c’è da sapere prima di organizzare un viaggio insieme ai più piccoli: l’età minima per volare, i costi e le regole delle compagnie aeree.

Volare con i bambini: l’età minima

Chi ha detto che con i figli si smette di viaggiare?

Viaggiare con i bambini è una bellissima esperienza, basta un minimo di organizzazione.

Far prendere l’aereo ai più piccoli può spaventare, è comprensibile. Sappi però che non ci sono né rischi per la loro salute né controindicazioni. Bambini e neonati possono infatti viaggiare tranquillamente in aereo!

L’età minima varia in base alla compagnia aerea. Ci sono compagnie che permettono ai neonati di volare già dal compimento di una settimana di vita, altre di 15 giorni.

Prima dei setti giorni di vita invece, possono volare ma solo con un certificato medico che ne confermi l’idoneità.

Volare con i bambini: costi

Le compagnie aeree suddividono in due categorie i bambini: quelli da 0 ai 2 anni (categoria neonati o infant) e quelli dai 2 ai 12 anni non compiuti (categoria bambini o child).

I neonati devono stare in braccio ai genitori e per loro il costo del volo è ridotto fino al 90% o in alcuni casi, addirittura gratuito. I bambini invece hanno diritto al posto a sedere e pagano una tariffa piena o ridotta a seconda della compagnia aerea.

Quanto costa volare con i neonati

Le compagnie aeree Blue Panorama e Delta Airlines offrono voli gratuiti per la categoria neonati.

Diverse compagnie come Alitalia, Emirates, American Airlines applicano uno sconto pari al 90% del totale per questa categoria.

Altre ancora fanno pagare una tariffa fissa tra i € 20,00 e i € 50,00.

Quanto costa volare con i bambini

Per quanto riguarda la categoria bambini, anche qui le tariffe applicate variano in base alla compagnia aerea.

Molte compagnie applicano tariffe ridotte a partire dal 25% del totale.

Spesso viene fatta la distinzione tra voli internazionali e voli interni.

Aeroflot infatti fa pagare i voli internazionali con uno sconto tra il 25% e il 33% mentre quelli interni con uno sconto pari al 50%.

Per i bambini dai 2 ai 12 anni Alitalia offre uno sconto del 33% per i voli nazionali e quelli di medio raggio, British Airways invece offre uno sconto del 10% per questa categoria.

Quasi tutte le compagnie offrono dei servizi speciali per i bambini come i canali con cartoni animati, giochi, pasti dedicati e accessori regalo che aiutano i più piccoli a trascorrere le ore in volo in tranquillità.

Le regole per volare con i bambini

Per prima cosa, per volare è necessario un documento di identità: carta di identità o passaporto.

Per il bagaglio, ogni compagnia ha le sue regole ma solitamente la categoria 0-2 anni ha diritto ad un solo bagaglio a mano di massimo 10 kg mentre la categoria 2-12 anni può avere anche un bagaglio da imbarcare.

Mi raccomando, informati prima di prenotare, sopratutto se stai volando con una compagnia low cost.

Il passeggino non è un bagaglio a mano, con qualsiasi compagnia puoi portarlo fino al gate d’imbarco e farlo mettere in stiva all’ultimo momento. Ti verrà reso non appena scenderai dall’aereo.

Sul volo puoi portare con te, nel bagaglio a mano, quanto necessario a nutrire il tuo bambino ossia omogeneizzati, latte in polvere, camomilla e succhi (l’acqua ti conviene però comprarla dopo i controlli).

Sui voli internazionali è possibile scaldare il biberon e gli omogeneizzati, basta chiedere al personale di bordo.

I nostri consigli per volare con i bambini

Vige la regola genitori tranquilli, bambini tranquilli. Quindi come prima cosa parti con calma per evitare corse e atteggiamenti nervosi che potrebbero ripercuotersi sui più piccoli.

Prima di imbarcare le valige, accertati di avere con te tutto il necessario per i cambi, l’intrattenimento, la nanna e il nutrimento: pannolini, salviette, ciuccio, biberon, omogeneizzati, latte in polvere, una sciarpina in più per coprirlo in caso di aria condizionata particolarmente forte ecc…

Prepara un bagaglio leggero e funzionale. Uno dei segreti per viaggiare bene e senza stress è quello di viaggiare con l’essenziale!

Se il viaggio è particolarmente lungo, puoi chiedere una culla (a pagamento) al momento della prenotazione.

Scegli il posto vicino al corridoio di modo da essere libera di alzarti ogni volta che lo vorrai per far fare due passi al più piccolo.

Per le mete lontane, prediligi i voli notturni di modo da ridurre l’effetto jet lag una volta arrivati sul posto e per avere più possibilità che trascorra il volo dormendo.

Coinvolgi tuo figlio con storie e racconti riguardo al volo e a dove siete diretti, di modo da coinvolgerlo e renderlo partecipe attivamente di questa esperienza.

Ricordati, il viaggio è il momento ideale per condividere nuove esperienze con tuo figlio. Cosa aspetti a prenotare?