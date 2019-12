Serie B, gol fantasma a Cosenza: arbitro “distratto” e l’Empoli va sotto

“Giallo” a Cosenza nel finale della sfida tra i padroni di casa e l’Empoli: l’arbitro non ha visto il gol fantasma che sarebbe valso il pari ai toscani.

La penultima giornata di andata del campionato di serie B si è aperta col “giallo” di un gol fantasma non visto dall’arbitro. E’ successo a Cosenza nel finale del match tra i padroni di casa e l’Empoli. All’83’, con la formazione calabrese in vantaggio 1-0, il centrocampista Samuele Ricci ha fatto partire un sinistro dal limite dell’area: la palla ha sbattuto sotto la traversa e poi è rimbalzata nettamente oltre la linea di porta.

Peccato che l’arbitro Ivano Pezzuto non se ne sia accorto, e neppure il suo assistente gli sia stato di aiuto. In serie B non ci sono Var e Goal line technology, e così il gioco è continuato tra le proteste – fragorose quanto inutili – dell’Empoli. La partita si poi conclusa con la vittoria del Cosenza, decisiva la rete di Jaime Baez al 12′ del primo tempo.

L’Empoli beffato dal gol fantasma

Nel primo tempo i calabresi avevano gestito meglio il gioco, trovando appunto il gol decisivo con Baez al 12’. L’Empoli aveva reagito senza troppa veemenza, e nella ripresa il Cosenza è riuscito a proteggere il vantaggio nonostante un finale ricco di tensione. I toscani avevano trovato il gol con una sassata di Ricci all’83’, ma l’arbitro Pezzuto e i guardalinee non se ne sono accorti. Dopo aver colpito la traversa ed essere rimbalzato ben oltre la linea bianca, il pallone è tornato in campo senza che il direttore di gara concedesse il gol. L’attenzione in questo caso ha lasciato a desiderare, ma le polemiche, quelle sì non mancheranno…

