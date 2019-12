Stasera in tv – La Bella e La Bestia, la trama e il cast del film

Appuntamento a questa sera, mercoledì 25 dicembre, con il film La Bella e La Bestia: ecco tutte le curiosità sulla trama e il cast

Appuntamento a questa sera, mercoledì 25 dicembre, a partire dalle 21:25 su Rai1 con il film della fiaba “La Bella e la Bestia“. Tra i protagonisti del cast troviamo Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Kline, Luke Evans, Emma Thompson, Stanley Tucci, lan McKellen, Ewan McGregor. A Villeneuve, paesino della provincia francese, Belle, figlia di Maurice, un artigiano del posto, sogna una vita diversa. Un giorno il padre per fuggire da un branco di lupi, riesce a mettersi in salvo in un castello in rovina, ma proprio quel luogo è la dimora di una temibile Bestia che lo rinchiude in una torre. La figlia Belle, molto preoccupata per la scomparsa del padre, si mette alla ricerca. Così copre che l’unico modo per liberare il padre è prendere il suo posto. Belle diventa l’ospite della Bestia, dove gli abitanti hanno le sembianze di oggetti d’arredo parlanti e il loro padrone è un mostro sgarbato e senza cuore. Alla fine Belle con la sua forza d’amore riuscirà a rompere l’incantesimo.

Stasera in tv – La Bella e La Bestia, il cast

Belle sarà interpretata da Emma Watson, mentre la Bestia sarà Dan Stevens. Luke Evans vestirà i panni di Gaston, mentre Lumiere sarà interpretato da Ewan McGregor. Tockins sarà Ian McKellen con Mrs. Bric interpretato da Emma Thompson. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 25 dicembre, a partire dalle 21:25 su RaiUno con la Bella e la Bestia.