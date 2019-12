Marta Viola, chi è la bambina che canta l’amore per la terra

Chi è Marta Viola la bambina che canta l’amore per la terra: la giovanissima cantante ha presenziato al Junior Eurovision Song Contest.

Marta Viola è una bambina di 10 anni che ha avuto il compito di rappresentare l’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2019. La giovanissima cantante dalla voce straordinaria è giunta settima con il brano “La voce della terra”. Ha però ottenuto molti consensi per le sue capacità interpretative. La gara internazionale per giovani cantanti è andata in onda su Rai Gulp, canale della direzione Rai Ragazzi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è la giovanissima Marta Viola

La giovane cantante presentava un brano che parla di ambiente e salvaguardia del pianeta. Il suo modello di riferimento canoro è la popstar di fama internazionale, Beyoncé. 10 anni, di Chiari (Torino), oltre al canto ama danzare e studia hip hop e danza classica e moderna. Inoltre, è molto attiva su Tik Tok, il seguitissimo social network che raccoglie soprattutto i giovanissimi.

Il brano in gara ha musica di Franco Fasano e Marco Iardella e testo di Emilio Di Stefano e Fabrizio Palaferri, edito da Rai Com Edizioni Musicali. Sulla canzone, Marta Viola ha spiegato: “La canzone riguarda la Terra, che chiama per ricevere un aiuto. Tutti i bambini possono essere una squadra in grado di salvare il pianeta”.