Il post di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, non è stato ben visto dai numerosi follower: ecco la sua letterina a Babbo Natale

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha postato sul suo profilo Instagram la sua provocatoria letterina a Babbo Natale che ha fatto storcere il naso a molti: “Ti chiedo pace e serenità per tutti. Per me vedi sopra. Con la solita umiltà, la tua Sonia”. Nel post è stata così pubblicata una foto di un prezioso orologio da polso con diamanti incastonati: un gioiello dal valore di 30mila euro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sonia Bruganelli, quanti attacchi verso la donna

Subito sono arrivati messaggi negativi ed attacchi provocatori verso la moglie di Paolo Bonolis: “Sei una burina, cafona, arricchita!! Hai vissuto fino a ieri da pezzente nei bassi fondi”, ha scritto un’utente, il cui messaggio è infarcito di insulti nei confronti della donna e della sua famiglia. In tanti non hanno così apprezzato il comportamento della donna: “La parola umiltà nemmeno sai cosa significa, fino a ora ostenti sfacciatamente la riccanza di tuo marito e la bella vita” oppure “Che donna superficiale che sei ma soprattutto provocatoria… Poverina!” Già diverse settimane fa la stessa moglie di Bonolis aveva svelato di voler fare un passo indietro sui social: “Non rinnego nulla, ma voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento”.