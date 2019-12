Conosciamo meglio la storia di Licia Ronzulli: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della politica italiana

Licia Ronzulli nasce a Milano il 14 settembre 1975. Originaria di Foggia, inizia la sua carriera come infermiera. Poi nel 2003 diventa responsabile del coordinamento delle professioni sanitarie presso l’IRCCS Galeazzi di Milano. Dopo due anni è volontaria della onlus Progetto Sorriso Nel Mondo, con la quale ogni anno si reca in Bangladesh insieme ad un’équipe chirurgica specializzata nella cura dei bambini malformati. Poi negli incontri di Arcore funge da intermediario nella trattativa per vendere il Milan di Silvio Berlusconi a Mr Bee. Inoltre, è membro del Consiglio di Amministrazione di Fiera di Milano SpA, in qualità di Vice presidente e Consigliere indipendente. Alle elezioni politiche italiane del 2008 si candida per Il Popolo della Libertà nella circoscrizione Marche. Poi è candidata alle elezioni europee del 2009, Ronzulli viene eletta nella Circoscrizione Nord-Ovest con 40.016 preferenze. Diventa membro titolare della commissione per l’Occupazione e gli Affari Sociali e della delegazione per le Relazioni con i Paesi dell’Asia Meridionale, oltre ad essere membro sostituto nella commissione Diritti della Donna e Uguaglianza di Genere e nella sottocommissione per i Diritti dell’Uomo. Poi viene eletta Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare Paritetica Africa-Caraibi-Pacifico-UE.

In occasione delle elezioni politiche italiane del 2018 viene candidata nel collegio uninominale di Cantù per il centro-destra al Senato della Repubblica, venendo poi eletta con il 56,80% dei consensi. Diventa presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ed è anche membro della Commissione industria, commercio, turismo. Nel luglio 2019 presenta a Matteo Salvini la sua proposta di riforma del sistema degli affidi e della gestione dei minori allontanati.

Chi è Licia Ronzulli: vita privata

Sposata con Renato Cerioli, ha una figlia Vittoria nata nel 2010 che l’accompagna spesso durante le sue uscite diplomatiche. Nel 2010 la rivista francese Madame Le Figaro l’ha collocata al terzo posto nella classifica delle donne più influenti del mondo. Possiede un account ufficiale Instagram dove vanta circa 12mila follower.