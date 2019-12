Chi è Don Carmelo La Magra: età, carriera e vita privata del parroco

Conosciamo meglio la storia di Don Carmelo La Magra: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del parroco che lotta ogni giorno

Don Carmelo La Magra ha 38 anni ed è sacerdote della parrocchia San Gerlando di Lampedusa dopo esser stato a quella dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Favara, in provincia di Agrigento nel 2009. Inoltre, è stato ordinato sacerdote nell’agosto del 2007, ma ogni giorno deve fare i conti con il problema della disuguaglianza sociale. Ed è così che si è messo sempre a favore della popolazione siciliana come dopo il 23 gennaio 2010 quando, a causa del crollo di una palazzina fatiscente in un quartiere povere, persero la vita due bambine. Porta i ragazzini a visitare proprio queste zone malfamate impostando tutto sul dialogo dell’amicizia. Si è aggiudicato anche il premio Lupo di Gubbio visto che ha dormito, assieme a isolani e attivisti, sul sagrato della chiesa in occasione dei casi Sea Watch, Open Arms e Mare Jonio.

Chi è Don Carmelo La Magra: età, carriera e vita privata

Dopo il premio lo stesso Don Carmelo ha svelato: “In questi giorni la situazione a Lampedusa è abbastanza critica a causa dei numerosi arrivi e della lentezza nei trasferimenti dei migranti. L’hotspot che potrebbe accogliere 95 persone, al momento conta la presenza di circa 250 migranti. Si rischia, quindi, di mettere troppo sotto pressione la comunità locale che prova a rimanere accogliente ma dev’essere sempre nelle condizioni di poterlo fare”. Possiede un account Facebook e Instagram dove pubblica numerosi scatti delle sue opere.