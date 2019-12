Antonio Conte, chi è il fratello Gianluca Conte: età e carriera

Gianluca Conte è fratello del più noto Antonio e suo storico collaboratore. Ecco chi è, cosa fa e tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Quando Antonio Conte è arrivato sulla panchina dell’​Inter non è passata inosservata la presenza nel suo staff di un collaboratore con il suo stesso cognome, anche se meno famoso: Gianluca, fratello e storico collaboratore del ct. Vediamo insieme chi è, cosa fa e tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Se vuoi leggere tutte le altre notizie CLICCA QUI

L’identikit di Gianluca Conte

Gianluca Conte, classe 1972, leccese, è cresciuto sportivamente nelle giovanili del Lecce anche se non ha sfondato nel calcio professionistico, a differenza del fratello (e quasi-sosia) Antonio. Laureato in Scienze motorie, ha fatto da braccio destro al fratello o, per meglio dire, ha rappresentato per lui un punto di riferimento fondamentale. È il più longevo dei collaboratori del tecnico: lo ha seguito sin dagli esordi al Bari in tutte le sue avventure, Juve, Nazionale e Chelsea compresi.

Nello specifico, Gianluca Conte segue le partite dalla tribuna e, in tempo reale, analizza le situazioni di gioco insieme ad altri due specialisti. Tutto questo al fine di studiare i problemi e proporre possibili soluzioni tattiche per risolverli nel più breve tempo possibile, magari tra primo e secondo tempo…

EDS