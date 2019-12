Valentina Ferragni vittima degli hater: la risposta è da applausi – VIDEO

Ancora una volta Valentina Ferragni è vittima degli hater, che se la prendono con il suo fisico: la risposta è come sempre da applausi.

Proseguono gli episodi di bosy shaming nei confronti di Valentina Ferragni. La sorella della nota influencer è spesso vittima degli hater, che la ‘accusano’ di essere fuori forma. Lei però non sembra preoccuparsene più di tanto e sul suo profilo Instagram ha sempre la risposta pronta. Per fortuna, dalla sua parte si schierano in tanti, riducendo a poche unità coloro che non perdono occasione per attaccarla.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La replica di Valentina Ferragni ai suoi hater

L’ultimo episodio una piccola coreografia con la sua insegnante realizzata per Natale. Sulle note di Jingle Bells Rock, uno dei grandi classici del Natale, Valentina Ferragni si esibisce e posta su Instagram un video. Un utente la attacca: “Rispetto al fisico del l’insegnante il tuo sembra un insaccato, un cotechino. Era meglio non pubblicare niente il buon gusto non esiste proprio”. La sorella di Chiara Ferragni non resta in silenzio: “Il buon gusto ce l’ho io per non mandarti a quel paese, ma ti invito calorosamente a smettere di seguirmi perché di persone ignoranti come te ne faccio volentieri a meno”.

Tra gli altri, le fa eco un utente, che si schiera con Valentina Ferragni e le fa coraggio: “Le persone che fanno commenti sgradevoli riguardo il peso (che poi hai un corpo armonioso e con tutto al posto giusto!), sono le stesse che poi commentano in altri profili di ragazze definendole “troppo magre”… In questo mondo purtroppo si bada sempre ed esclusivamente all’aspetto esteriore, nessuno vuole ammettere che la perfezione non esiste e che c’è ben altro dietro un corpo o un viso! Queste persone sono davvero il marcio della società!”.

Potrebbe anche interessarti –> Valentina Ferragni, il dramma nascosto: “Sono stati mesi durissimi”