Lorella Cuccarini, chi è il marito Silvio Testi: età, lavoro, vita privata. E’ nato a Viterbo nel 1954, Silvio Testi e ha preso questo pseudonimo dal nome originario, che invece è Silvio Capitta. Testi è sposato con la showgirl Lorella Cuccarini dal 1991 e i due si sono conosciuti sul set televisivo.

Silvio Testi: le tappe della carriera professionale

Testi si laurea in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma e subito dopo avvia la sua carriera come produttore all’interno di una casa discografica. La produzione musicale varca però la soglia televisiva quanto Testi inizia a produrre i brani di artisti come Heather Parisi e Stefania Rotolo. Da quel momento in poi produrrà molte sigle televisive di programmi come Fantastico, Lascia o Raddoppia, Odiens, Stasera niente di nuovo e Serata d’onore.

Negli anni Novanta è poi a Buona domenica per tre edizioni e diventa il primo autore e organizzatore del format Trenta ore per la vita. Ala fine degli anni Novanta inoltre cura la trasposizione dei testi e la direzione artistica di musical come Grease e Hello Dolly.

La vita privata del produttore musicale

Silvio Testi è al fianco di Lorella Cuccarini dal 1991 e conobbe la showgirl, nonché cantante e ballerina, nel periodo nel quale produceva le sigle televisive del programma Fantastico. Dalla loro unione sono nati 4 bambini: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio.

Leggi tutte le nostre notizie in tempo reale anche su Google News