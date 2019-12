Conosciamo meglio la storia di Roberto Cenci: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’ex marito di Rossella Brescia

Roberto Cerci, originario di Condofuri, nasce a Milano il 12 dicembre 1960. Vive a Roma dopo il diploma in percussioni al Conservatorio. Debutta nel mondo dello spettacolo come attore in alcuni film della commedia sexy, come Innocenza e turbamento al fianco di Edwige Fenech, L’amica di mia madre con Barbara Bouchet, Il vizio di famiglia, Ecco lingua d’argento con Carmen Villani. Poi recita nella miniserie televisiva Quattro delitti del 1979, nell’episodio Per due testoni. Successivamente inizia a dedicarsi alla regia televisiva, in primis come aiuto regista nella prima edizione di Buona Domenica nel 1985. Inoltre, è diventato famoso per aver diretto e creato tantissimi programmi televisivi negli anni Duemila: Buona Domenica, Saranno famosi/Amici di Maria De Filippi, Donna sotto le stelle, Natale in Vaticano, varie edizioni di Moda Mare, Ciao Darwin, Ti lascio una canzone, Volami nel cuore, Chi ha incastrato Peter Pan?, Baila!, Io canto, Lo show dei record e L’isola dei famosi.

Chi è Roberto Cenci: vita privata

Sposato ad inizio Novanta con una donna di nome Paolo, ha avuto una figlia nel 1993 di nome Valentina. Nel 2000 sposa la ballerina Rossella Brescia: la coppia si separa nel 2004. Dal 2008 al 2012 è legato legato alla showgirl torinese ed ex Miss Italia, Edelfa Chiara Masciotta, da cui ha avuto un figlio, Andrea, nato nel 2010. Ai microfoni di Chi ha svelato nel 2016: “Mio figlio è diabetico, ha bisogno di condurre una vita diversa, ma felice. Ha una mamma che si prende cura di lui in modo perfetto. Sono molto legato ad Andrea. Una sera, poco prima dell’inizio della semifinale dell’Isola dei famosi, mi ha mandato una foto con un cerotto per la glicemia sul faccino. Non ho resistito e l’ho salutato in diretta”. Attualmente è fidanzato con Laura Castellucci.