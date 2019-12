Piero Chiambretti, chi è l’ex fidanzata Federica Laviosa: curiosità e carriera

Conosciamo meglio la storia di Federica Laviosa: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’ex fidanzata di Piero Chiambretti

Federica Laviosa è l’ex fidanzata di Piero Chiambretti. I due hanno dato alla luce anche la piccola Margherita, nata nel 2011. In una recente intervista al quotidiano “Il Giornale” lo stesso conduttore ha svelato il loro rapporto: “Per fortuna è equilibrato, è una madre esemplare. Oggi le responsabilità genitoriali sono tante. A sette anni sembra che ne abbia 14″. Poi si è soffermato sul rapporto con la figlia: “(Osservandola) mi rendo conto di quanto (le donne) siano più brillanti, vivaci, dirette di noi uomini. Da un po’ di anni sono diventate le protagoniste assolute del costume e della società. E non da femministe, ma da donne. Per me le quote rosa sono un’offesa nei loro confronti. È giusto che lavorino le donne brave esattamente come gli uomini bravi, non per regolamento”. In passato c’è stata anche una diatriba per quanto riguarda l’affidamento della figlia. Come svelato da “La Nazione” la donna, che vive a La Spezia, affermava che Chiambretti, residente a Torino, non trovasse tempo libero da dedicare alla figlia. La coppia è così finita davanti al giudice per risolvere la dinamica. Inoltre, lo stesso conduttore italiano vede la figlia Margherita due weekend al mese (alternati), il giorno di Natale o a Capodanno, a Pasqua o a Pasquetta e per quindici giorni durante il periodo estivo.

Chi è Federica Laviosa: vita privata

Lo stesso Chiambretti ha svelato altre curiosità dopo la nascita della figlia: “La mia vita è cambiata da quando nel 2011 è nata Margherita. Con lei non mi sento più al centro dell’attenzione. Vedo la mia vita attraverso il suo sguardo. Portarla allo zoo, al cinema, al museo Egizio di Torino, sono gioie impagabili. Da quando c’è lei, poi, tendo a preservare molto la mia privacy“. La coppia, Piero e Federica, non stanno più insieme dal 2016, ma continuano a sentirsi e a frequentarsi per amore della loro figlia.