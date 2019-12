Stasera in tv, Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio: trama e...

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 18 dicembre, su Rai1 con la docu-fiction “Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio”: le anticipazioni

Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 18 dicembre, con la docu-fiction “Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio” in prima serata su Rai1. A quarant’anni dall’assassinio dell’eroe borghese Giorgio Ambrosoli, si cercherà di far conoscere alle nuove generazioni la storia di un uomo comune ed eroico al tempo stesso, che amava la sua famiglia e il suo lavoro credendo nel significato della responsabilità e della legalità. Nel cast ci saranno Alessio Boni (Giorgio Ambrosoli), Dajana Roncione (Annalori Ambrosoli), Claudio Castrogiovanni (Silvio Novembre), Fabrizio Ferracane (Michele Sindona). Dal racconto da documentario con materiali di repertorio a testimonianze inedite, come l’intervista alla moglie Annalori e l’intervento del figlio Umberto Ambrosoli che ha collaborato alla realizzazione del docufilm.

Stasera in tv – Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio, il racconto

La docu-fiction si concentra sugli anni finali della vicenda, ossia quelli che vanno dall’ottobre del 1974 fino all’uccisione l’11 luglio 1979, quando lo stesso Giorgio Ambrosoli è commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona. Verrà raccontata la storia dal punto di vista del maresciallo della Guardia di Finanza Silvio Novembre, scomparso da poco, che è stato accanto ad Ambrosoli nei cinque anni del suo incarico, collaboratore prima, amico poi. Ci sarà la voce fuori campo, interpretata da Claudio Castegiovanni. Nei cinque anni incentrati della storia Ambrosoli indaga sul sistema politico-finanziario corrotto con scene alternate tra contenuti documentaristici, come le sue le agende private, custodite nell’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Milano, e gli atti relativi alla Banca Privata Italiana e alla sua liquidazione, che dopo il deposito presso l’archivio della Camera di Commercio di Milano sono stati resi disponibili al pubblico solo alla fine del 2016.3

Infine, ci saranno anche testimoni illustri della docu-fiction, come il figlio Umberto; gli amici di famiglia Giorgio Balzaretti e Franco Mugnai; il professor Vittorio Coda e l’avvocato Sinibaldo Tino, che lo affiancarono nel lavoro di liquidazione; i magistrati Gherardo Colombo e Giuliano Turone, incaricati dei processi a carico di Sindona; lo scrittore Corrado Stajano che fu il primo a dedicargli il libro “Un eroe borghese” ; il giornalista Antonio Calabrò; Anna Maria Tarantola, all’epoca dei fatti in Banca d’Italia; il procuratore americano John Kenney, titolare delle indagini sul fallimento della Franklin Bank di Sindona, che collaborò assiduamente con Ambrosoli.